Galatasaray mı Fenerbahçe mi: Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı kimde?

Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final düzlüğü başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya rekabette tüm planlar dev derbiye göre yapılırken; iki takımın o güne kadar yürüyeceği yoldaki zorluk derecesi farkı, kupanın rotasını derbiden çok daha önce çizebilir.

Süper Lig 2025/2026 sezonu, son yılların en rekabetçi şampiyonluk mücadelelerinden birine sahne oluyor.

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, 55 puanla liderliğini korudu. Deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe ise 52 puanla zirve takibini sürdürüyor. İ

İki takımın 26 Nisan'da karşı karşıya geleceği derbiye kadar puan kaybetme lüksü bulunmuyor.

GALATASARAY'I ZORLU VİRAJLAR BEKLİYOR

Transfermarkt'a göre, lider Galatasaray'ın önündeki 12 maçlık takvim kritik sınavlar barındırıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte ligin ilk 6 sırasında yer alan Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor ile üst üste maçlara çıkacak.

Özellikle mart ve nisan aylarındaki deplasman maçları, takımın şampiyonluk yolundaki gücünü test edecek.

Fikstürün en kritik noktası ise 34. haftada Galatasaray'ın sahasında oynanacak Fenerbahçe derbisi.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜR AVANTAJI

Fenerbahçe, 26 Nisan'daki derbiye kadar olan periyotta puan tablosunun daha alt sıralarında yer alan takımlarla karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler; küme düşme hattına yakın konumda bulunan Kasımpaşa, Karagümrük, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarını kayıpsız geçerek derbiye iddialı bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin bu süreçteki en zorlu iç saha maçı ise 5 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisi olarak öne çıkıyor.

RAKİPLERİN ORTALAMA SIRALAMASI NE DİYOR?

Kalan maçlarda takımların karşılaşacağı rakiplerin ligdeki ortalama sıralamaları da fikstür zorluğunu gözler önüne seriyor.

Galatasaray, 8.08'lik rakip ortalamasıyla Başakşehir'in ardından ligin en zorlu fikstürüne sahip ikinci takımı konumunda.

Fenerbahçe ise 11.17'lik rakip ortalaması ile kağıt üzerinde daha avantajlı bir tablo çiziyor.

