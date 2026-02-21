Galatasaray mı Fenerbahçe mi: Şampiyonluk yarışında fikstür avantajı kimde?

GALATASARAY'I ZORLU VİRAJLAR BEKLİYOR

Transfermarkt'a göre, lider Galatasaray'ın önündeki 12 maçlık takvim kritik sınavlar barındırıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte ligin ilk 6 sırasında yer alan Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor ile üst üste maçlara çıkacak.