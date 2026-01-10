Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa final heyecanı başlıyor: İşte derbi hakkında bilmeniz gereken her şey
Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Tarihi rekabette yeni bir sayfa açılacak olan bu mücadele öncesi nefesler tutulurken, iki devin muhtemel 11'leri ve dev maçın detayları belli oldu...
Türkiye Turkcell Süper Kupa finali, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadelesine sahne olacak.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
İlk kez dört takımlı formatla düzenlenen organizasyonun yarı finalinde sarı-kırmızılı ekip Trabzonspor'u 4-1, sarı-lacivertliler ise Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
TARİHİ REKABETTE 405. RANDEVU
İki takım arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 tarihinde başladı. Taraflar bugüne kadar toplam 404 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda sarı-lacivertliler 149 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar 1'i hükmen olmak üzere 130 kez sahadan mutlu ayrıldı. 125 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe'nin kaydettiği 544 gole, Galatasaray 505 golle karşılık verdi.
Ezeli rakipler son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.
SÜPER KUPA'DA 5. DERBİ HEYECANI
2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda iki takım bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu maçların 3'ünü Galatasaray, 1'ini Fenerbahçe kazandı.
İki ekip son olarak 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'daki 2023 Süper Kupa maçında karşılaşmıştı. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıktığı maçta, Mauro Icardi'nin 50. saniyedeki golü sonrası sarı-lacivertli ekip sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmayı Galatasaray lehine 3-0 tescil etti.
KUPA SAYILARINDA SON DURUM
Süper Kupa müzesinde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında olmak üzere toplam 7 kez kupayı kazandı. Fenerbahçe ise 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı 3 kez müzesine götürdü.
DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki finali FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve A. Bora Özkara üstlenirken, Ömer Faruk Turtay ve Anıl Usta da görevli diğer isimler arasında yer alıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Günay, R. Sallai, D. Sanchez, Abdülkerim, Eren, M. Lemina, L. Torreira, L. Sane, Yunus, Barış Alper, M. Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Mert, M. Skriniar, J. Oosterwolde, Levent, M. Guendouzi, İsmail, A. Musaba, M. Asensio, Kerem, J. Duran