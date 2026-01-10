Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa final heyecanı başlıyor: İşte derbi hakkında bilmeniz gereken her şey

KUPA SAYILARINDA SON DURUM

Süper Kupa müzesinde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında olmak üzere toplam 7 kez kupayı kazandı. Fenerbahçe ise 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı 3 kez müzesine götürdü.