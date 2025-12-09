Galatasaray, Monaco deplasmanında son 16 için sahada! İşte yayın bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Temsilcimiz Galatasaray, Fransa deplasmanında Monaco ile karşı karşıya gelecek. İşte maç saati ve yayın bilgileri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor.
Heyecan dolu Monaco - Galatasaray mücadelesi bugün Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Fransa'nın Monaco kentinde bulunan Stade Louis-II'de oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maçın hakemliğini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie üstlenecek.
İki takımın da son beş maçlık form durumları incelendiğinde, Monaco 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, Galatasaray ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans sergilemiş durumda.
İLK 11'LER
Monaco:
L. Hradecky – Vanderson, T. Kehrer, M. Salisu, C. Henrique – L. Camara, D. Zakaria – M. Akliouche, T. Minamino, A. Golovin – F. Balogun
Galatasaray:
Uğurcan Çakır – R. Sallai, D. Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, I. Jakobs – Lucas Torreira, G. Sara – Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz – Victor Osimhen