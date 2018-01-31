Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonuna kadar kiraladığı Japon oyuncu için Inter Kulübüne 700 bin avro kiralama bedeli ödeyecek

Galatasaray, İtalya'nın Inter takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun transferini borsaya bildirdi.



Inter'e 700 bin avro kiralama bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, sol bek Nagatomo ile de sezon sonuna kadar 850 bin avro sabit ücret karşılığında anlaştı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü Inter ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Buna ek olarak Inter Kulübüne; 2017-2018 sezonunda TFF Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız durumunda net 200 bin avro, 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanmamız durumunda net 100 bin avro bonus ödenecektir. Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için net 850 bin avro sabit transfer ücreti ve 2017-2018 sezonu sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız halinde net 150 bin avro bonus ödenecektir."