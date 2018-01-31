Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Furkan Vakfı hakkında karar
Furkan Vakfı hakkında karar
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Ağrı'dan acı haber
Ağrı'dan acı haber

Galatasaray, Nagatomo'yu kiraladı

Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Nagatomo'yu kiraladı

 İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkışıldı.

Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon avroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yuto Nagatomo #süperlig #Galatasaray #futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.