Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Banvit, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 19 sayı farkla 91-72 yendi.

Banvit, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. Üst üste 4. maçını kaybeden Galatasaray Odeabank ise 9. kez yenildi.

Karşılaşmaya her iki takım da iyi savunma yaparak başladı. İlk 5 dakikayı 7-6 üstün geçen Banvit, mola dönüşünde Caloiaro ile sayılar bularak ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan Banvit, Caloiaro ve Taylor ile üst üste sayılar bularak 13. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 17-25. Çabuk toparlanan sarı-kırmızılılar, Hardy ve Summers'ın basketleriyle 16. dakikada farkı 2 sayıya (28-30) indirdi. Bu bölümde kenardan gelen Rıdvan Öncel ve Erkin Şenel'den skor katkısı alan konuk takım, soyunma odasına 43-40 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Galatasaray Odeabank, Walker'ın üç sayılık basketiyle beraberliği (43-43) yakalayarak girdi. Savunmasını sertleştiren konuk ekip, 27. dakikada Vidmar'ın isabetiyle farkı 8 sayıya yükseltti: 46-54. Rautins'in 28. dakikadaki isabetli atışıyla farkı çift hanelere (46-57) taşıyan konuk ekip, son periyoda 15 sayı farkla (50-65) önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna iyi başlayan Banvit, 34. dakikada Tolga Geçim'in 3 sayılık basketiyle farkı 20 sayıya taşıdı: 57-77. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Banvit, sahadan 19 sayı farkla 91-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, Banvit adına 24 sayı kaydeden Taylor olurken, Caloiaro 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Galatasaray Odeabank'ta ise Emir Preldzic ve Renfroe 15'er sayıyla oynadı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

Galatasaray Odeabank: Taylor, Hardy 13, Göksenin Köksal 10, Walker 7, Ege Arar 2, Emir Preldzic 15, Summers 8, Renfroe 15, Mehmet Yağmur 2

Banvit: Taylor 24, Rautins 5, Thomas 8, Caloiaro 19, Vidmar 9, Kulig 5, Tolga Geçim 3, Rıdvan Öncel 7, Erkin Şenel 11, Şehmus Hazer

1. Periyot: 13-18

Devre: 40-43

3. Periyot: 50-65

Beş faulle çıkan: 38.04 Emir Preldzic (Galatasaray Odeabank)



