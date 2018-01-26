Süper Lig'in 19. haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ısınma hareketleri ile başladığı aktarıldı.



Top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın, sınırlı alandaki taktik oyun ile sona erdiği belirtildi.



Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.