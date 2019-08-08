Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.Kaynak: AA
TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Galatasaray, başkent Ankara'da yapılan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
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