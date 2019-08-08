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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray, başkent Ankara'da yapılan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA
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