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Galatasaray, Polonya ekibi Energa'yı yendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa'yı 56-50 mağlup etti.

Galatasaray, Polonya ekibi Energa'yı yendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa'yı 56-50 mağlup etti. 

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-12 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 26-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son periyoda 43-41 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, salondan 56-50 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Victoria Macaulay, 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Grupta oynadığı 5. maçta 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, liderliğe yükseldi. Energa ise 3 galibiyette kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Polonya
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