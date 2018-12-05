Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa'yı 56-50 mağlup etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında sahasında Polonya ekibi Energa'yı 56-50 mağlup etti.



Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-12 üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 26-25 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son periyoda 43-41 önde girdi. Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, salondan 56-50 galip ayrıldı.



Galatasaray'da Victoria Macaulay, 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Grupta oynadığı 5. maçta 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, liderliğe yükseldi. Energa ise 3 galibiyette kaldı.