Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenildi.



İlk yarı

2. dakikada Belhanda'nın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası gerisinden Sinan Gümüş'ün bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Casillas'ta kaldı.

13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sağ kanatta buluşan Onyekuru, bekletmeden ortasını açtı. Altıpas önünde uygun durumda bulunan Sinan Gümüş, gelişine şutunu çekti. Ancak araya giren Maxi Pereira mutlak bir golü önlerken top kornere gitti.

18. dakikada Herrera'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Corona, seri çalımlarla ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direkteki Brahimi topa gelişine voleyle vurdu. Kaleci Muslera, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı ve mutlak bir gole izin vermedi.

38. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, bekletmeden topu Nagatomo'ya aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Japon futbolcunun vuruşunda kaleci Casillas zamanında çıkarak meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45. dakikada kendi yarı alanının solunda aldığı topla rakip ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün karşı karşıya vuruşunda kaleci Casillas ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarı

49. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Alex Telles'in soldan kullandığı kornerde Marega altıpas üzerinde uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada Alex Telles'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Brahimi'nin soldan ortasında penaltı noktası gerisinde Corona bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sol kanatta aldığı topu ceza sahası içindeki Sinan Gümüş'e aktaran Rodrigues, koşusuna devam etti. Sinan'ın pasında penaltı noktası hizasında yeniden topu alan Rodrigues, kaleciyla karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

79. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı faulde Sinan Gümüş'ün arka direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Brahimi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Andre Pereira kaleci Muslera'yla karşı karşıya yaptığı vuruşta topu yandan auta yolladı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.