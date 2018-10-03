Tüm Türkiye ve Galatasaray, Porto maçına hazır. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Porto maçının hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Peki maç hangi kanaldan yayınlanacak?

Cimbom 2'de 2 için sahaya çıkıyor. Rakip Portekiz devi Porto. Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının ikinci maçında parola 3 puan.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile deplasmanda karşılaşacak. Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.



Temsilcimiz, Porto maçının hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmana hafif sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan da katıldı. Sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ise Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Rakibin en büyük eksiği Türkiye'nin de yakından tanıdığı Vincent Aboubakar. Kamerunlu yıldız Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yaptığı açıklamada ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Terim, beraberliğin de iyi bir sonuç olacağını belirtti.



Karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.





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