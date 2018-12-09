Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile yapacağı maçı Belaruslu hakem Kulbakov yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta Aleksei Kulbakov düdük çalacak.



Karşılaşmada Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak.



Dördüncü hakemliğini Yury Khomchenko'nun üstleneceği maçın ilave yardımcı hakemleri ise Dzmitry Dzmitryieu ve Denis Scherbakov olacak.



Galatasaray'da gözler Porto maçına çevrildi

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Galatasaray'da gözler Porto karşılaşmasına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. ve son hafta müsabakasında, Portekiz ekibi Porto ile 11 Aralık Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda dayanıklılık çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.