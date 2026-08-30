Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı

Galatasaray, yeni transferi Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve futbolcunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 1

Galatasaray, yeni transferi Rafael Leao ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve futbolcunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 2

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Milan'a 38 milyon Euro transfer bedeli, Leao'ya ise 10 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 3

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiço Leo'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü AC Milan ile anlaşmaya varılmıştır.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 4

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon Euro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 5

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü AC Milan'a ödenecektir.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 6

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

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Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıkladı! İşte bonservis ve maaşı - Resim: 7

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."

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Galatasaray transfer