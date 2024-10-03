Galatasaray, RFS ile berabere kaldı! Karşılaşma 2-2 sona erdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya ekibi Rigas Skola (RFS) ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ikinci hafta maçında deplasmanda Letonya'nın Rigas Skola (RFS) ekibiyle karşı karşıya geldi.
Maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar 12. dakikada Dries Mertens, 38. dakikada ise Yunus Akgün'ün ayağından gelen gollerle 2-0 üstünlük kurdu. Galatasaray, 40. dakikada Janis Ikaunieks'in golüne engel olamayınca devre arasına 2-1 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha iyi başladı. Aradığı golü 55. dakikada Lasha Odisharia ile bulan RFS, skoru 2-2'ye getirdi.
Geri kalan bölümde etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray, öne geçecek fırsatları yakalayamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray ikinci hafta sonunda 4 puana yükselirken RFS ilk puanını aldı.
SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Galatasaray, son 2 maçında öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Bu müsabakadan 5 gün sonra RFS deplasmanına çıkan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberliğe gelmesini önleyemedi.
CİMBOM 12 RESMİ MAÇIN 11'İNDE GOL YEDİ
Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.
Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.
AVRUPA'DA SON 5 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 5 müsabakayı kazanamadı.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.
Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.
MERTENS 4 GOLE ULAŞTI
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü attı.
Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 3 gol atan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında ise ilk kez fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Turkcell Süper Kupa'da 1 müsabakada forma giyen Mertens, toplamda 12. resmi maçına çıktı.
YUNUS AKGÜN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, resmi maçlarda 3 gole ulaştı.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, 10. resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK müsabakasının ardından RFS maçında da gol sevinci yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı