Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bursaspor'u 5-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılan maçta Galatasaray, konuk ettiği Bursaspor'u 5-0 mağlup etti.



11. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanatta Nagatoma kaptığı topu, Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues, ceza sahasına girer girmez ceza yayı ön çizgisi üzerindeki Gomis'e yerden pasını attı. Fransız oyuncunun, sol ayağıyla gelişine yerden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.



34. dakikada sarı-kırmızılılar ikinci gole yaklaştı. Linnes'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Feghouli, topu penaltı noktası üzerindeki Rodrigues'e gönderdi. Rodrigues şut atmak üzereyken son anda savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.



40. dakikada Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top üst direkten oyun alanına döndü. Sağ kanatta pres yaparak topu kapan Feghouli'nin ceza sahasına yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Harun'dan sekti. Boşta kalan topa yakın mesafeden Serdar Aziz'in vuruşunda, meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü. Topu önünde bulan Gomis'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



42. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'dan topu kapan Rodrigues hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kalan Rodrigues, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.