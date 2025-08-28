Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmaya hazır: İşte rakipler!

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmaya hazır: İşte rakipler!
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup kuralarının çekilmesiyle, toplam 36 takımın yer alacağı grup aşamasında mücadele edecek ekipler netleşmeye başladı. Futbolseverler, Galatasaray’ın hangi takımlarla karşılaşacağını büyük bir merakla bekliyordu. 

İşte Galatasaray’ın rakipleri ve maç detayları…

🔴 Liverpool – Devler Ligi’nde ilk rakip. Maç İstanbul’da, RAMS Park’ta oynanacak.

🔴 İkinci rakip Manchester City: Galatasaray, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

🔴 Üçüncü rakip Frankfurt: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da bulunan Alman ekibi Frankfurt, Galatasaray’ın bir diğer sınavı olacak. Bu maç da deplasmanda oynanacak.

🔴 Dördüncü rakip Atletico Madrid: İspanyol devi Atletico Madrid ile oynanacak mücadele ise İstanbul’da, RAMS Park’ta gerçekleşecek. 

🔴 Beşinci rakip Bodo/Glimt: Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapılacak mücadele, sarı-kırmızılıların üçüncü iç saha maçı olacak.

🔴 Altıncı rakip Ajax: Hollanda’nın efsane kulüplerinden Ajax, Galatasaray’ın grup aşamasındaki son rakibi oldu.  

🔴 Yedinci rakip Monaco: Galatasaray, bu kez Fransa deplasmanına gidiyor. Wilfried Singo’nun eski takımı olan Monaco ile oynanacak bu karşılaşma, ayrı bir heyecana sahne olacak.

🔴 Sekizinci rakip Union Saint-Gilloise: Belçika temsilcisi Union SG, grup aşamasındaki son rakip olarak Galatasaray’a konuk olacak. 

RAMS Park’ta fırtına öncesi sessizlik: Singo sahneye çıkmak için gün sayıyorRAMS Park’ta fırtına öncesi sessizlik: Singo sahneye çıkmak için gün sayıyorSpor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te tarihi mesaj: “Gençlik bentleri tek tek yıkarak geliyor”Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te tarihi mesaj: “Gençlik bentleri tek tek yıkarak geliyor”Gündem
Galatasaray uefa şampiyonlar ligi
Günün Manşetleri
Bakan Yerlikaya'dan sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Teknofest’te tarihi mesaj
Memurlar hakem kuruluna güvenini kaybetti!
“Yaşlılarımızı sadece bakıma değil, hayata da ortak ediyoruz”
“Vatanın bekası için gece gündüz çalışıyoruz”
“Türkiye, barışın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır”
Valilik 30 Ağustos'ta kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı
AK Parti’den CHP’li belediyelere sert mesaj
Türkiye’den İsrail’e sert tepki
Ukrayna’da Çernobil topraklarında yasadışı tarım
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
Balıkesir’de deprem fırtınası! Balıkesir’de deprem fırtınası!
Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak? Altında yeni rekor beklentisi: Gram altın 6 bin liraya ne zaman çıkacak?
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor 500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor