Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazmaya hazır: İşte rakipler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup kuralarının çekilmesiyle, toplam 36 takımın yer alacağı grup aşamasında mücadele edecek ekipler netleşmeye başladı. Futbolseverler, Galatasaray’ın hangi takımlarla karşılaşacağını büyük bir merakla bekliyordu.

İşte Galatasaray’ın rakipleri ve maç detayları…

🔴 Liverpool – Devler Ligi’nde ilk rakip. Maç İstanbul’da, RAMS Park’ta oynanacak.

🔴 İkinci rakip Manchester City: Galatasaray, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

🔴 Üçüncü rakip Frankfurt: UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da bulunan Alman ekibi Frankfurt, Galatasaray’ın bir diğer sınavı olacak. Bu maç da deplasmanda oynanacak.

🔴 Dördüncü rakip Atletico Madrid: İspanyol devi Atletico Madrid ile oynanacak mücadele ise İstanbul’da, RAMS Park’ta gerçekleşecek.

🔴 Beşinci rakip Bodo/Glimt: Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapılacak mücadele, sarı-kırmızılıların üçüncü iç saha maçı olacak.

🔴 Altıncı rakip Ajax: Hollanda’nın efsane kulüplerinden Ajax, Galatasaray’ın grup aşamasındaki son rakibi oldu.

🔴 Yedinci rakip Monaco: Galatasaray, bu kez Fransa deplasmanına gidiyor. Wilfried Singo’nun eski takımı olan Monaco ile oynanacak bu karşılaşma, ayrı bir heyecana sahne olacak.

🔴 Sekizinci rakip Union Saint-Gilloise: Belçika temsilcisi Union SG, grup aşamasındaki son rakip olarak Galatasaray’a konuk olacak.