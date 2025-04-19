Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor
Süper Lig’de son viraja lider giren Galatasaray, kalan 6 maçta 5 galibiyet alması durumunda Fenerbahçe’nin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip hem lig hem Türkiye Kupası’nda çifte zafer hedefliyor.
Trendyol Süper Lig’de sezonun son 6 haftasına lider giren Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynayacakları 6 maçın 5’ini kazanmaları halinde, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan durumuna bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.
30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 77 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle 6 puan gerisinde olması, Galatasaray’ın ipleri elinde tuttuğu anlamına geliyor.
İKİLİ AVERAJ GALATASARAY’DA
Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden, ikinci yarıda RAMS Park'taki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray, olası puan eşitliğinde de ikili averaj üstünlüğüyle şampiyon olacak.
Galatasaray’ın kalan 6 haftalık fikstürü şöyle:
ikas Eyüpspor (D)
Net Global Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Bellona Kayserispor (E)
Göztepe (D)
RAMS Başakşehir (E)
Fenerbahçe’nin ise kalan 7 maçı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin fikstürü ise şu şekilde:
Bellona Kayserispor (E)
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
RAMS Başakşehir (D)
ikas Eyüpspor (E)
Atakaş Hatayspor (D)
TÜMOSAN Konyaspor (E)
Galatasaray’ın bu sezon şampiyon olması sadece sportif bir başarı değil; aynı zamanda kulüp tarihinin ekonomik anlamda da en kritik eşiklerinden biri olacak.
Bu başarı, kulübe:
Üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluk
Formaya 5. yıldızı takma hakkı
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım
Artan sponsorluk ve lisanslı ürün gelirleri
kazandıracak.
Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Aynı performansı tekrar etmesi, şampiyonluğu garantilemesi için yeterli olacak.
TÜRKİYE KUPASI’NDA DA YARI FİNALDE
Galatasaray sadece Süper Lig’de değil, Türkiye Kupası’nda da şampiyonluk hedefiyle ilerliyor. Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi eleyen sarı-kırmızılılar, yarı finalde 22 Nisan’da TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Finale çıkılması halinde sadece 2 maçlık bir seriyi geçmesi gereken Galatasaray, sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla kapatarak "çifte zafer" peşinde koşacak.