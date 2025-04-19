Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor

Süper Lig’de son viraja lider giren Galatasaray, kalan 6 maçta 5 galibiyet alması durumunda Fenerbahçe’nin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekip hem lig hem Türkiye Kupası’nda çifte zafer hedefliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de sezonun son 6 haftasına lider giren Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 2

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynayacakları 6 maçın 5’ini kazanmaları halinde, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin puan durumuna bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 3

30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 77 puanla zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle 6 puan gerisinde olması, Galatasaray’ın ipleri elinde tuttuğu anlamına geliyor.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 4

İKİLİ AVERAJ GALATASARAY’DA

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden, ikinci yarıda RAMS Park'taki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray, olası puan eşitliğinde de ikili averaj üstünlüğüyle şampiyon olacak.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 5

Galatasaray’ın kalan 6 haftalık fikstürü şöyle:

ikas Eyüpspor (D)
Net Global Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Bellona Kayserispor (E)
Göztepe (D)
RAMS Başakşehir (E)

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 6

Fenerbahçe’nin ise kalan 7 maçı bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin fikstürü ise şu şekilde:

Bellona Kayserispor (E)
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
RAMS Başakşehir (D)
ikas Eyüpspor (E)
Atakaş Hatayspor (D)
TÜMOSAN Konyaspor (E)

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 7

Galatasaray’ın bu sezon şampiyon olması sadece sportif bir başarı değil; aynı zamanda kulüp tarihinin ekonomik anlamda da en kritik eşiklerinden biri olacak.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 8

Bu başarı, kulübe:

Üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluk
Formaya 5. yıldızı takma hakkı
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım
Artan sponsorluk ve lisanslı ürün gelirleri
kazandıracak.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 9

Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Aynı performansı tekrar etmesi, şampiyonluğu garantilemesi için yeterli olacak.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 10

TÜRKİYE KUPASI’NDA DA YARI FİNALDE

Galatasaray sadece Süper Lig’de değil, Türkiye Kupası’nda da şampiyonluk hedefiyle ilerliyor. Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi eleyen sarı-kırmızılılar, yarı finalde 22 Nisan’da TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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Galatasaray şampiyonluk için gün sayıyor: 5 galibiyet yetiyor - Resim: 11

Finale çıkılması halinde sadece 2 maçlık bir seriyi geçmesi gereken Galatasaray, sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla kapatarak "çifte zafer" peşinde koşacak.

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Galatasaray