Galatasaray şampiyonluk kutlaması CANLI İZLE! Galatasaray kupa töreni nereden izlenir?

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğun ardından taraftarıyla birlikte büyük kutlama gecesine hazırlanıyor.

“Dört Dörtlük Gece” adı verilen organizasyon kapsamında gün boyu sürecek etkinliklerde takım otobüsü Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek, gece ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta kupa töreni düzenlenecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları bugün saat 16.00 itibarıyla canlı yayınla ekranlara taşınacak.

Yayın boyunca takım otobüsünün hareketi, taraftar görüntüleri, stadyumdaki etkinlikler, sahne şovları ve kupa töreni anbean yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk kutlamaları beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Ayrıca organizasyon, beIN SPORTS Türkiye YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAMI

Kutlama programına göre etkinlikler saat 16.00’da Aslanlı Yol kapılarının açılmasıyla başlayacak.

Saat 17.00’de stat kapıları taraftarlara açılacak. DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor gece boyunca sahne alacak.

Program akışı şu şekilde:

16.00 - 19.00: Aslanlı Yol kapı açılışı ve etkinlikler

17.00: Stat kapılarının açılması

17.00 - 20.15: DJ performansları ve sezon görüntüleri

20.15 - 20.35: DJ Doğuş Çabakçor senfonik performans

20.35 - 20.45: Drone gösterisi

20.45 - 22.15: Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye çıkışı

22.15: Kupa töreni

22.15 - 23.00: DJ Suat Ateşdağlı performansı

DUA LIPA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Kutlamalarda sahne alacak isimlerle ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın geceye katılacağı yönünde paylaşımlar yapılırken, bazı haberlerde sanatçıya dört şarkılık performans için 2 milyon dolarlık teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Ancak Galatasaray kulübü tarafından Dua Lipa’nın organizasyona katılacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada Emir Can İğrek ve Mustafa Ceceli’nin de geceye özel performans hazırlığında olduğu yönünde paylaşımlar yer aldı.