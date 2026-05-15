Galatasaray şampiyonluk kutlaması CANLI İZLE! Galatasaray kupa töreni nereden izlenir?

Galatasaray’ın 26. şampiyonluk kutlamaları bu akşam RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. “Dört Dörtlük Gece” adı verilen organizasyonda kupa töreni, drone gösterileri ve sahne performansları yer alacak. Kutlamaların canlı yayın bilgileri de netleşti.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması CANLI İZLE! Galatasaray kupa töreni nereden izlenir?
Yayınlanma:

Galatasaray, Süper Lig’de kazandığı 26. şampiyonluğun ardından taraftarıyla birlikte büyük kutlama gecesine hazırlanıyor.

“Dört Dörtlük Gece” adı verilen organizasyon kapsamında gün boyu sürecek etkinliklerde takım otobüsü Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek, gece ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta kupa töreni düzenlenecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları bugün saat 16.00 itibarıyla canlı yayınla ekranlara taşınacak.

Yayın boyunca takım otobüsünün hareketi, taraftar görüntüleri, stadyumdaki etkinlikler, sahne şovları ve kupa töreni anbean yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk kutlamaları beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Ayrıca organizasyon, beIN SPORTS Türkiye YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI PROGRAMI

Kutlama programına göre etkinlikler saat 16.00’da Aslanlı Yol kapılarının açılmasıyla başlayacak.

Saat 17.00’de stat kapıları taraftarlara açılacak. DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor gece boyunca sahne alacak.

Program akışı şu şekilde:

16.00 - 19.00: Aslanlı Yol kapı açılışı ve etkinlikler
17.00: Stat kapılarının açılması
17.00 - 20.15: DJ performansları ve sezon görüntüleri
20.15 - 20.35: DJ Doğuş Çabakçor senfonik performans
20.35 - 20.45: Drone gösterisi
20.45 - 22.15: Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların sahneye çıkışı
22.15: Kupa töreni
22.15 - 23.00: DJ Suat Ateşdağlı performansı

DUA LIPA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Kutlamalarda sahne alacak isimlerle ilgili sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın geceye katılacağı yönünde paylaşımlar yapılırken, bazı haberlerde sanatçıya dört şarkılık performans için 2 milyon dolarlık teklif yapıldığı ileri sürüldü.

Ancak Galatasaray kulübü tarafından Dua Lipa’nın organizasyona katılacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada Emir Can İğrek ve Mustafa Ceceli’nin de geceye özel performans hazırlığında olduğu yönünde paylaşımlar yer aldı.

33 il için kritik uyarı: Harita kırmızıya boyandı! Yarın gök gürültülü sağanak yağış geliyor!33 il için kritik uyarı: Harita kırmızıya boyandı! Yarın gök gürültülü sağanak yağış geliyor!Yurt
Galatasaray
Günün Manşetleri
2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti!
Görevden uzaklaştırılan başkana 45 yıl hapis!
“Mahkemeden kurultay iptali kararı her an çıkabilir”
İran'dan yeni Delhi'de ABD ve İsrail'e gövde gösterisi
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Bakan Kurum Çin’den müjdeyle döndü
1450 Saldırıya rağmen Hürmüz hala İran'ın elinde!
Merkezefendi Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu
Çok Okunanlar
500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı Altında sert düşüş dalgası! 15 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları çakıldı
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu
İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?