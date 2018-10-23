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Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli ve Emre Akbaba, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Schalke 04
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