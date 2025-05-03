Galatasaray-Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN

Galatasaray, ligde şu ana kadar 78 gol atarak Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım konumunda. Kalesinde ise sadece 30 gol gören Aslan, ligin en iyi savunmasına sahip.