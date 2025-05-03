Galatasaray-Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig’in 34. haftasında nefesler tutuldu! Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, kümede kalma hesapları yapan Sivasspor’u RAMS Park’ta ağırlıyor.
Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. 34. hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisi öncesi baskıyı artırmak istiyor.
Sivasspor ise alt sıralardan uzaklaşmak adına sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.
MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Sivasspor arasındaki karşılaşma 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Ozan Ergün olurken, VAR hakemliğini Polonyalı Pawel Malec üstlenecek.
AVAR’da ise Ogün Kamacı görev yapacak.
SİVASSPOR’DA KRİTİK EKSİKLER
Konuk ekip Sivasspor, zorlu Galatasaray deplasmanına önemli eksiklerle çıkıyor
Fanatik'e göre, kaleci Nikolic, sol bek Uğur Çiftçi, orta sahadan Charisis ve Bieganski, sağ bek Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
BURUK VS ÇALIMBAY: 11. RANDEVU
Teknik direktörler Okan Buruk ve Rıza Çalımbay bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Okan Buruk’un takımları 5 kez kazanırken, Çalımbay sadece 1 galibiyet aldı.
Galatasaray ile Sivasspor bugüne kadar Süper Lig’de 37 kez karşılaştı. Galatasaray 23, Sivasspor 7 kez galip gelirken 7 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Sarı-kırmızılılar toplam 82, Yiğidolar ise 48 gol kaydetti.
Galatasaray son 5 resmi maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Son 15 iç saha lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Cim Bom, bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ayrıca RAMS Park’ta oynadığı son 5 lig maçında da gol yemedi.
CİM BOM’DA SARI ALARM!
Galatasaray’da Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart sınırında. Bu üç isim bugün kart görürse, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN
Galatasaray, ligde şu ana kadar 78 gol atarak Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım konumunda. Kalesinde ise sadece 30 gol gören Aslan, ligin en iyi savunmasına sahip.
Sivasspor'un muhtemel 11'i
Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Koita, Efkan, Rodrigues, Manaj.
Galatasaray'ın 11'i
Muslera, Davinson , Abdülkerim, Eren, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Morata, Barış Alper, Osimhen.