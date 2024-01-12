Galatasaray, Sivas'ta Ağır Yara Aldı! Cimbom Deplasmanda 2 Puan Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı ertelenen 16. hafta maçlarıyla devam etti. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Ziyech, Kaan Ayhan gibi önemli isimlerinden yoksun bir şekilde sahaya çıkan Galatasaray, deplasmanda maça hızlı başlayan taraf oldu. 17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Kerim'in vuruşunda top kale direğinden tekrar oyun alanına geldi.

Galatasaray, 22. dakikada da gole yaklaşan taraf oldu. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

Sarı-kırmızılılar öne geçtiği golü 45. dakikada kaydetti. Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı da karşılıklı ataklara sahne olurken 86. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu ev sahibi Sivasspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Koita, kaleci Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu Cezalı Duruma Düştü!

Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 86. dakikasında penaltı pozisyonuna yaptığı itirazlar neticesinde sarı kart gördü.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da girdiği top kapma mücadesinde rakibine sert bir faul yapan Kerem, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 15 Ocak Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

"Beraberlik Bizim İçin Büyük Bir Hayal Kırıklığı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maç öncesi saha şartlarının yumuşak olduğunu aktaran Buruk, "Maç sırasında da yavaş yavaş bozulan bir sahaydı. Rakibimizin maça 5'li savunmayla başlaması, oyun içerisinde 5-3-2'ye dönmesi, beklediğimiz gibi uzun top, ikinci top ve bizden kaptığı toplarla kontrataklara çıkacağını bekliyorduk." dedi.

İlk yarı oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu vurgulayan Buruk, "İlk yarı iki tane direkten dönen topumuz vardı. İlk yarının sonunda öne geçtik, devamında yine oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibimiz çok fazla risk almadı ve arkadaki dizilişi çok fazla bozmadı." diye konuştu.

Okan Buruk, geçiş hücumu ve yüksek toplarla pozisyon bulmaya çalıştıklarını dile getirerek, "İkinci golü bulabilirdik. Takımımı saha kenarından da ileri itmeye çalıştım. Özellikle ikinci golü bulmak için arayışlara girebilirdik. Bu tür maçlarda ikinci golü bulamayınca, kalenizde bir gol de görünce sonucu 1-1'e getirdi. Bizim için şanssız bir pozisyondu." ifadelerini kullandı.

Topun kaleye doğru gitmediği anda penaltı pozisyonunun oluştuğunu anlatan Buruk, şöyle devam etti:

- Bunun devamında hücumda hamleler yaptık, iki tane net pozisyona girdik. Bunları atıp yine maçı 2-1 kazanabilirdik ama maçın sonucu 1-1 bitti. Bu anlamda beraberlik bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Burada kazanmak istiyorduk, çok eksik geldik. Bunların hiçbiri tabii ki bizim için bahane değil, oyuncularım için de bahane değil. Sahanın ve hakemin kötü olması, çok fazla eksik bunların hiçbiri bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekirdi. Sivasspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki onlar da bizden puan almak için ellerinden geleni yaptı. Sivasspor'u da oyuncularını da bu anlamda kutluyorum.

Buruk, tüm takımlarda yaşanılan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine, bazen her şeyin üst üste geldiğini söyledi.

Sakat, cezalı ve Afrika Kupası'na giden oyuncularının bulunduğunu hatırlatan Buruk, özellikle Boye'nin, Kaan Ayhan'ın sakat olmasının, Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olmasının kendisini zora soktuğunu ifade etti.

Galatasaray lehine verilmeyen penaltı pozisyonun olduğunu savunan Buruk, pozisyonu telefondan izlediğini söyledi. Müdahalenin elle olduğunu anlatan Buruk, açıklamasını şöyle tamamladı:

- Bununla ilgili VAR odasından bir uyarı gelmedi. Çünkü oyuncularımız da çok net bir şekilde gördüler ve itiraz ettiler. VAR odasından ne zaman, nereye uyarı geleceğini de bilmiyoruz. VAR odası farklı bir yer, o yüzden bunu da kafamıza takmayalım. Geçen sene için burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Geçen sene burada yaşanan bir VAR odası faciası vardı, bu bizim lehimize olmuştu, bugün de aleyhimize oldu. Ama dediğim gibi VAR odasını fazla kafamıza takmayalım. İnşallah bir gün bu kayıtları açıklarlar. Geçen sene bizim maçtan sonra açıkladılar, bundan sonra da inşallah açıklarlar. Herkes ne olduğunu ve ne konuşulduğunu daha iyi bilir. Benim gördüğüm pozisyonda direkt elini uzatıyor. Bana karşı verilen penaltıda oyuncum elini açtı, tamam bu penaltı. Yerde de siz elinizi açıyorsanız bunun da penaltı olması gerekirdi. Benim görüşüm böyle, bununla ilgili farklı bir kural ve bizim bilmediğimiz bir şey varsa bunu da açıklarlarsa seviniriz.

Bülent Uygun'dan Maç Sonu Açıklamalar

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında konuştu.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Uygun, "Evimizde taraftarımıza hem galibiyet armağan etme, hem de oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek yeni bir formatla maçı kazanmak için sahaya çıktık." dedi.

Uygun, hem kendilerinin, hem rakiplerinin pozisyonlar bulduğunu belirterek, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, verdiğim görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştılar. Bugün ise çok daha önemli bir işi başardılar." diye konuştu.

Takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların olduğunu dile getiren Bülent Uygun, şöyle devam etti:

- Bugün bazıları gelip başka yere gitmek istediklerini söyledi. Sivasspor tektir, Sivasspor'da oynamak isteyen bizimledir ve bizimle olmak istemeyenlerin hepsine de teşekkür ederiz. Benim için sahaya çıkacak, o formayı temsil edecek 11 tane aslan her şey için bedeldir. Bugün sahada da oynayan, sonradan oyuna giren hepsini tebrik ediyorum. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Transfer dönemi ama yine maçlarımız var. Takımdan 3-4 futbolcu ayrılacak, belki 1-2 futbolcu daha ayrılabilir.

Sivasspor'un gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu anlatan Bülent Uygun, "Bizler ekonomik olarak gerekeni alırız. Ama Sivasspor'dan kimse büyük değildir. Bugün yaşananlar oldu, ayrılıklar oldu. Bakacağız bundan sonra da ayrılmak isteyen ayrılabilir. Benim için 15-17 yaşında da Sivasspor forması giymek isteyen kişi değerlidir." şeklinde konuştu.

Uygun, verdiği sözleri yerine getirecek, düşündüğü taktiksel sistemi uygulayacak futbolculara ihtiyaç duyduğunu söyledi.