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Galatasaray Tahkim Kuruluna başvurdu

Galatasaray, PFDK tarafından futbolcuları Donk ve Rodrigues'e verilen cezalara itiraz etti.

Galatasaray Tahkim Kuruluna başvurdu

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından futbolcuları Ryan Donk ve Garry Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray
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