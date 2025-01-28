Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım: Geri dönüyor...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. Maçın 30. dakikasında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Icardi, yapılan kontrollerin ardından sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldı. Tedavi sürecini hızlandırmak için Arjantin’e giden yıldız futbolcu, burada ameliyat oldu.

SOSYAL MEDYADAN UMUT DOLU MESAJ

Ameliyat sonrası iyileşme sürecine başlayan Icardi, sosyal medya hesabından bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu. "Yavaş yavaş geri dönüyorum. Bireysel çalışmalara başladım. Destekleriniz için teşekkürler!" ifadelerini kullanan Icardi, Galatasaray taraftarlarını sevindirdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Icardi’nin sakatlık ve ameliyat süreci Galatasaray taraftarında endişe yaratsa da yıldız oyuncunun hızlı bir şekilde sahalara dönme çabası, moralleri yerine getirdi. Sosyal medyada Icardi’nin paylaşımı binlerce beğeni alırken, taraftarlar geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini iletti.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'ndeki başarısında kritik bir rol üstleniyor. Arjantinli yıldız, attığı goller ve oyun kurma becerisiyle takımın en etkili isimlerinden biri. Icardi'nin sahalara dönüşü, Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk hedefi ve Avrupa Ligi'ndeki iddiası açısından büyük önem taşıyor.