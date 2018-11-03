Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinden sonra saha içinde futbolcular arasında çıkan olayların, maçın hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) heyetinden kaynaklandığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, sözlerine maç öncesinde vefat eden Fenerbahçeli taraftara baş sağlığı dileyerek başladı.



"Oyunu Fırat'a (Aydınus) kadar ve Fırat'tan sonra diye ikiye ayırabiliriz." diyen Terim, "İlk yarıda muhteşem, skoru alan, ikinci yarı başında ikinciyi bulan, üçüncüyü kaçıran, harika oynayan bir Galatasaray vardı. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O devamlı maçın önüne geçmek ister. Maçın iyi ve centilmence devam etmesi büyük ihtimalle hoşuna gitmemiştir." diye konuştu.



Maç içinde skora etki eden iki karar olduğunu savunan tecrübeli teknik adam, "İki tane çok kritik karar var. Biri Henry'nin çaldığı top. Eğer faulse özür dilemeye hazırım. Diğeri Valbuena-Belhanda düellosunda top Belhanda'dan taca çıkmışsa, yine özür dilemeye varım. Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor." ifadelerini kullandı.



"Hakkımı helal etmiyorum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakem heyetine hakkını helal etmediğini belirtti.

Terim, muhteşem oynadıkları bir maçta 2-2'lik beraberliği zor kurtardıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek. Bu karara karşı bir tane çirkin hareket, itişme, hakaret, küfür var mı? Maçın skorunu bir kenara bıraktık, 2-2'yi de zor kurtardık. Fark yapacağımızı beklerken, 3-2 de yenilebilirdik. Hakem kararlarına itiraz etmeyelim. 'Ne oynadık ki hakemlere bir şey söyleyelim.' diyebilir miyiz? Biz, çok şey oynadık. Muhteşem bir futbol oynadık. Rahat edemezler veya yetenekleri bu kadar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, yanlış olsa da ağzımızı açmıyoruz ama yapmayın Allah aşkına. Galatasaray-Fenerbahçe maçı bundan daha fazla nasıl centilmence geçer? Maçı berbat ettiniz."

Derbide VAR'da olan Barış Şimşek'in geçen hafta kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçında da görev yaptığını hatırlatan Terim, "Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında Muğdat'ın aldığı darbeye herkes 'penaltı' dedi. VAR'da yine Barış Şimşek var. O yetmedi, şimdi de buraya mı verdiniz? Veya VAR hakemleri sabit midir? Ya da Galatasaray'a Barış Şimşek mi gelecek? VAR böyle. Yok zaten sizsiniz. İkisinden de bir şey olmuyor. Olan bütün hadiselerin sebebi, VAR'dakiler ile hakem heyeti olarak görüyorum. Ne hadise olduysa onların kabahatidir. Herkesi tahrik eden de yanlış kararlarıyla herkesi çileden çıkaran da onlar." şeklinde görüş belirtti.



"Önce kendi hakemine ver cezayı"

Olaylardan dolayı Galatasaraylı futbolculara ceza gelebileceğinin söylenmesi üzerine Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kime ceza vereceksin. Önce kendi hakemine ver cezayı. Biraz da adil olun. Oyun içinde zaman zaman yapılacak hatalar herkes için geçerli. Onunla ilgili ağzımızı açmıyoruz. Cezaya sebebiyet verenleri ihbar ediyorum. Böyle dediğim için Fatih Terim'e ceza verin. En kolayı o. Yukarıdan da seyretsem, sahadan da seyretsem iyiyi de kötüyü de söyleyeceğim. Artık böyle bir karar aldım. Kibar ve centilmen davranıyorsun ama sonucu ortada. Trabzon'da 4-0 yenildik yine Fırat var. Bir kelime ettim mi? Cüneyt Çakır, TFF Süper Kupa'da kırmızı kartı, VAR'a gitmesine rağmen vermedi. Bülent Yıldırım VAR'daydı. Bülent hoca o maçı yönetseydi kırmızı kart verirdi. Antrenörü de oyuncu da kırmızı karta razıydı. Ancak Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yarı final yönettiği için VAR'a gidip, 'Benim kararım doğru.' der. Tamam da biz de insanız."