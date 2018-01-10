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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından açıklamada bulundu. Terim, "boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun." dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Terim, "bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum." diye yazdı.

Hakkında çıkan yorumlara tepki gösteren Terim, Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi, ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun." dedi.

Fatih Terim, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar,
bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi, ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun."


ulusal.com.tr

Etiketler; #galatasarafy #fatih terim
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