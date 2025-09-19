Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt deplasmanında alınan 5-1’lik yenilginin ardından “Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda. Daha iyisini yapacağız” dedi.

Yayınlanma:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, “1-0 sonrası inanılmaz rahat bir maç oynuyorduk. İkinci golü çok rahat bulabilirdik. İtalyan hakemin aleyhimize çok kararı oldu. İlk yarıya baktığımızda 3-0, 4-1 soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 geri düştük. Oyuncularımla konuştuk. Oyunu erken bıraktık. 3-1’den sonra kafa olarak bıraktık maçı. Şanssız goller yedik. Rakibimizden 1.16 gol beklentisi oranına karşı 5 gol yedik. Seyredip analizi yapacağız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki oyunu kabul etmemeliyiz. Deplasmandaki bu oyun bu skorla uyuşmadı” dedi.

Buruk, yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:
“Tabii ki benim sorumluluğum. Bu tür mağlubiyetler teknik direktörün sorumluluğunda. İlk yarı doğru yaptığımız şeyler vardı. Daha iyisini yapacağız. Şanssız bir maç geçirdik. 36 takımlı gruptan ilk 24’e gireceğiz, kimsenin şüphesi olmasın.”

