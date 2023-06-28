Galatasaray Teknik Direktörü Okan yeni sezon için Buruk hedeflerini açıkladı

Okan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamaya, Kurban Bayramı mesajı vererek başladı.

"Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlamak istiyorum." ifadelerini kullanan Buruk, şöyle konuştu:

-Kendi taraftarımızın ve Türk halkının bayramını kutluyorum. İnşallah ülke olarak mutlu olduğumuz, sağlıklı, huzurlu, daha da gelişen ve daha da büyüyen bir ülke olarak devam ettiğimiz bir yıl olur. Yaşadığımız felaketler vardı, bu felaketlerin olmadığı, birbirimize daha çok sarılıp, desteklediğimiz, aynı şekilde futbol dünyasının da birbirine daha dostça ve barış içerisinde olduğu, kulüplerimizin de birbirine daha çok sahip çıktığı, dostça bir sene diliyorum. Bu Türk futbolu için çok önemli. Burada hepimizin zaman zaman yaptığı hatalar oluyor ama bayram mesajı olarak özellikle önümüzdeki sezonun dostluk içinde geçmesini diliyorum. İnşallah Galatasaray için de çok güzel, önemli bir sezon olur.