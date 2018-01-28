banner968
Meclis’in gündemi Afrin
Meclis’in gündemi Afrin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Az önce Komutan ile konuştum
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Şaşırtan açıklama! Kış bitti mi?
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Galatasaray, Terim'le kendine geldi

Galatasaray Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından toparlanmayı başardı.

Galatasaray, Terim'le kendine geldi

Sarı-kırmızılı ekip, Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturarak 4. kez bu görevi üstlenen Fatih Terim yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı da kazandı.

Terim idaresinde Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabaka oynayan Galatasaray, bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine üstünlük sağladı.

Göztepe galibiyeti ivme kazandırdı
Süper Lig'de 8. haftadan sonra düşüşe geçen ve üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Fatih Terimidaresinde çıkılan ilk maç olan Göztepe müsabakasındaki futbol ile alınan sonuç, takıma ivme kazandırdı.
Teknik direktör Igor Tudor'un görevden alınmasına yol açan süreçteki son 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü durumdan çıkmanın sinyallerini Göztepe önünde verdi.
Bu süreçte şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerine de kaybederek taraftarının ümitlerini azaltan Galatasaray, Terim'le ligdeki son 3 lig maçında Göztepe, Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek moral verdi.

Deplasmanda yenilgi serisi sonlandı
Fatih Terim, Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki yenilgi serisini de sonlandırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin başında Kayserispor maçında ligdeki ilk deplasmanına giden tecrübeli teknik adam, burada elde edilen 3-1'lik galibiyetle kötü serinin bitmesini sağladı.
Son 4 deplasmanında Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (1-2) kaybeden Galatasaray, Kayserispor önünde şanssızlığını Terim'le kırmış oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #fatih terim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.