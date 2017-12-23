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Galatasaray, Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray, Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de takip ettiği antrenmandan sonra Fatih Terim futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #fatih terim
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