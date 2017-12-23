Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'de 24 Aralık Pazar günü Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, göreve getirilen teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de takip ettiği antrenmandan sonra Fatih Terim futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.





Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.