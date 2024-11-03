Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçında İstanbul'da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Galatasaray - Tottenham maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray da lig aşamasındaki dördüncü maçında İstanbul'da İngiliz ekibi ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 5. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 gol atan Cimbom, kalesinde 9 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın rakibi Tottenham ise Premier Lig'de 10. sırada bulunuyor. Tottenham, ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 13 puanı bulunan Tottenham, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Karabağ'ı 3-0, ikinci maçında Ferencvaros'u 2-1 ve üçüncü maçında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Tottenham, topladığı 9 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 2. sırada bulunuyor.
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Galatasaray ile Tottenham arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray - Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Galatasaray - Tottenham mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.