Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 29 gol atan Cimbom, kalesinde 9 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.