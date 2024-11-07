Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti

6. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün ile öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

18. dakikada Tottenham, beraberliği yakaladı. Gray'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzun topta Johnson, bekletmeden meşin yuvarlağı Lankshear'a aktardı. Lankshear'ın altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

32. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Icardi'nin Tottenham savunmasından meşin yuvarlağı kapmasının ardından topla buluşan Mertens, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1

39. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in altıpas çizgisi önünden ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Tottenham farkı 1'e indirdi. Kulusevski'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Porro'nun ön direğe gönderdiği topu Solanke, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.