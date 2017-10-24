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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Bu çalışmanın ardından Fenerbahçe maçında 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncuların antrenmanı tamamladığı, diğer futbolcuların ise dar alanda çift kale maç oynadığı kaydedildi.

Antrenman öncesi, 27 yaşına giren Serdar Aziz'in doğum gününün kutlandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Trabzonspor
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