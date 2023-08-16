Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 2.hafta evinde Trabzonspor'a karşı zorlu bir mücadele vericek.Taraftarı önünde çıkış aramak isteyen sarı-kırmızılılar mutlak şekilde bu maçı kazanmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor ise ligin ilk haftasında evinde Antalyaspor'a karşı kazandığı maç ile bu zrolu deplasmandanda galibiyetle dönmenin peşinde.

Galatasaray-Trabzonspor maçı 19 Ağustos Cumartesi saat 21:45'te Rams Park'ta oynanacak.

Bu zorlu maçın hakemi ise bugün TFF tarafından açıklandı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.