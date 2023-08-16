Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.İşte Galatasaray ve Trabzonspor maçını yönetecek hakem...

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 2.hafta evinde Trabzonspor'a karşı zorlu bir mücadele vericek.Taraftarı önünde çıkış aramak isteyen sarı-kırmızılılar mutlak şekilde bu maçı kazanmanın planlarını yapıyor.

Trabzonspor ise ligin ilk haftasında evinde Antalyaspor'a karşı kazandığı maç ile bu zrolu deplasmandanda galibiyetle dönmenin peşinde.

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 2. hafta maçlarını yönetecek isimler...Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu! İşte 2. hafta maçlarını yönetecek isimler...Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçı 19 Ağustos Cumartesi saat 21:45'te Rams Park'ta oynanacak.

Bu zorlu maçın hakemi ise bugün TFF tarafından açıklandı.                    

                           GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

# Galatasaray # Trabzonspor # TFF # Trendyol Süper Lig
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