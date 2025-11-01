Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. Mücadelede VAR’da Alper Çetin görev yapacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor maçında VAR koltuğunda Alper Çetin yer alacak.

Mücadele, Süper Lig’in en kritik haftalarından birine sahne olacak. Galatasaray ligde zirve yarışını sürdürürken, Trabzonspor ise üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma bu akşam RAMS Park’ta oynanacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında asılı halde ölü bulunduSon dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevindeki odasında asılı halde ölü bulunduGündem
Türk sinemasının efsane jönü Engin Çağlar yaşamını yitirdi, Engin Çağlar kimdir?Türk sinemasının efsane jönü Engin Çağlar yaşamını yitirdi, Engin Çağlar kimdir?Gündem
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilirUzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilirGündem
hakemi Galatasaray Trabzonspor
Günün Manşetleri
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sıra futbolcularda
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem