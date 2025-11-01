Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Trabzonspor maçında VAR koltuğunda Alper Çetin yer alacak.

Mücadele, Süper Lig’in en kritik haftalarından birine sahne olacak. Galatasaray ligde zirve yarışını sürdürürken, Trabzonspor ise üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma bu akşam RAMS Park’ta oynanacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.