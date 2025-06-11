Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yıldız isim imzaya geliyor

Avrupa devlerinin transfer yarışında Galatasaray, adeta sessiz sedasız dev bir yıldızı renklerine katmak üzere. Sky Almanya kaynaklı haberlere göre Alman futbolunun önemli isimlerinden Leroy Sane, kulübü Bayern Münih’in yeni sözleşme teklifini kesin olarak reddetti. Bu gelişme üzerine gözler bir süredir adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya çevrildi.

ROMANO: “GALATASARAY YÖNETİMİ SON DERECE İYİMSER VE EMİN”

Dünyaca ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Leroy Sane transferi konusunda oldukça kararlı ve iyimser olduğunu vurguladı. Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray yönetimi ve başkanı, Leroy Sane’den olumlu yanıt aldı. Transferin gerçekleşeceğine dair inançları tam. Görüşmeler hızla ilerliyor.”

BILD: “SANE, GALATASARAY'A TRANSFER OLMAK ÜZERE”

Alman gazetesi BILD ise haberi daha da ileri taşıyarak, Leroy Sane'nin Galatasaray’a transferinin an meselesi olduğunu iddia etti. Gazeteye göre, yıldız oyuncu bu yaz başka bir takıma imza atma niyetini net bir şekilde ortaya koydu ve tercihini Galatasaray’dan yana kullanmak üzere.

Ayrıca BILD’in haberine göre Sane, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almayacak. Bu da transferin kısa süre içinde netleşebileceğini işaret ediyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME, 11 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Fransa merkezli spor portalı Foot Mercato da Galatasaray ile Sane arasında yapılan görüşmelere dair önemli detaylar paylaştı. Habere göre Galatasaray, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 11 milyon euro maaş üzerinde anlaşmaya vardı.