Galatasaray transfere çok yakın! O isim için geri sayım başladı!

Sarı-Kırmızılılar, Gürcü yıldız Georges Mikautadze’nin transferi için Lyon’la anlaştı. Ancak şimdi gözler, Avrupa devlerinden gelen tekliflere rağmen oyuncunun “Evet” demesinde!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray transfere çok yakın! O isim için geri sayım başladı!
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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze konusunda önemli bir eşiğe geldi. Fanatik’in haberine göre, Fransız ekibi Lyon ile yapılan zorlu pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. Ancak bu kez Sarı-Kırmızılıların önündeki tek engel, Gürcü yıldızın kararını vermesi.

Uzun süren müzakereler sonucunda, Lyon transfer teklifini kabul etti. Anlaşmaya göre Galatasaray, Mikautadze için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında, 2 milyon Euro kolay gerçekleşecek bonuslar ve 2 milyon Euro zor şartlara bağlı bonuslar da paketin bir parçası.

İlk görüşmelerde Galatasaray’a olumlu bakan 24 yaşındaki forvetin kafası, son dönemde Avrupa’dan gelen teklifler nedeniyle karıştı. Ancak Okan Buruk’la görüşme sonrası Mikautadze’nin Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi kabul etmesi bekleniyor.

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