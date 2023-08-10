Galatasaray transferi resmen duyurdu! İşte maliyeti

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray transferi resmen duyurdu! İşte maliyeti
Son Güncelleme:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir.
# Galatasaray
Çok Okunanlar
1 Tamer Karadağlı bakın nereye atandı
2 11 Ağustos Resmi Gazete kararları
3 AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş getirildi
4 İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
5 Padişahların deprem kararı!