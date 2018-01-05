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Galatasaray, Tuba Taşçı'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, oyun kurucu Tuba Taşçı'yı transfer etti.

Galatasaray, Tuba Taşçı'yı kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, oyun kurucu Tuba Taşçı'yı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Tuba Taşçı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve 2000 ile 2005 yılları arasında A takım forması giyip, bir dönem kaptanlık da yapan 33 yaşındaki oyuncu, 13 yıl aradan sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmüş oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #basketbol #Galatasaray #transfer #Tuba Taşçı
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