Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, oyun kurucu Tuba Taşçı'yı transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, oyun kurucu Tuba Taşçı'yı transfer etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Tuba Taşçı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Galatasaray alt yapısından yetişen ve 2000 ile 2005 yılları arasında A takım forması giyip, bir dönem kaptanlık da yapan 33 yaşındaki oyuncu, 13 yıl aradan sonra yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmüş oldu.