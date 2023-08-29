Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi için son düzlükte! 25 milyon euroluk dev sınav

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi için son düzlükte! 25 milyon euroluk dev sınav
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi için son düzlükte! 25 milyon euroluk dev sınav
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

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GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN SON DÜZLÜKTE! 25 MİLYON EUROLUK DEV SINAV

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

ICARDİ 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu maçta gözler yine Mauro Icardi'de olacak. Sezona iyi başlayan yıldız golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

AVRUPA'DA 308. RANDEVU

Galatasaray, Molde maçıyla Avrupa kupalarında 308. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 307 müsabakanın 110'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 452 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 32. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 31 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 31 eleme maçında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 71 gol atan Galatasaray, kalesinde 33 gol gördü.

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# Galatasaray # uefa şampiyonlar ligi
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