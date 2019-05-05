Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren önemli bir müsabaka yaşanacak. Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray, TT Arena’da Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip Süper Lig’de 31. hafta maçı için karşı karşıya geliyor.



Kazanan takımın şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde edeceği Galatasaray-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor.



Galatasaray, TT Arena’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Mücadele saat 19.00’da oynanacak. Maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.



İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.





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