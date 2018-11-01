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Galatasaray ve Fenerbahçe derbi için hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacak olan iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe derbi için hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından sürat çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın, sınırlı alanda gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi. 

Fenerbahçe derbi maça hazır
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #fenerbahçe
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