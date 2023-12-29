Galatasaray ve Fenerbahçe Maça Çıkmıyor

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'da krizler bitmedi... Al-Awwal Stadyumu'nda 20.45'te başlayaması gereken maç için iki takım da kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izinverilmediği için maça çıkmayacak. Mücadele iptal edildi. Takımların İstanbul'a dönmesi bekleniyor...

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