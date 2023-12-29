Galatasaray ve Fenerbahçe Maça Çıkmıyor

Süper Kupa krizi çözülemedi... Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk pankartları ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle maça çıkmayacak...

Galatasaray ve Fenerbahçe Maça Çıkmıyor
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Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'da krizler bitmedi... Al-Awwal Stadyumu'nda 20.45'te başlayaması gereken maç için iki takım da kamp yaptığı otelden ayrılmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izinverilmediği için maça çıkmayacak. Mücadele iptal edildi. Takımların İstanbul'a dönmesi bekleniyor...

 Ayrıntılar geliyor...

# Galatasaray # fenerbahçe
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