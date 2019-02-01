Galatasaray ve Fenerbahçe, bu gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya sunacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirirken, bazı yeni transferlerini bu sezon UEFA maçlarında oynatamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Ocak'ta başlayıp gece yarısı sona eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 6 futbolcu dahil etti. Fenerbahçe ise 5 ismi renklerine bağladı.

UEFA kurallarına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar, Avrupa maçları kadrolarına ara transfer döneminde renklerine bağladığı en fazla 3 oyuncuyu dahil edebilecek.

Bu nedenle Galatasaray 6, Fenerbahçe ise 5 transferinden 3'ünü seçerek UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatabilecek.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, bu gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorunda olduğu için Galatasaray ve Fenerbahçe de bu gece yarısına kadar yeni kadrolarını UEFA'ya sunacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmişti.

Son 32 turunda ilk maçlar 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat'ta yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer dönemi raporu şöyle:



Gelenler:

Forvet: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Konstantinos Mitroglou (Marsilya-Kiralık)

Defans: Marcao (Chaves), Christian Luyindama (Standard Liege-Kiralık), Semih Kaya (Sparta Prag-Kiralık), Emre Taşdemir.

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan isimlerle yabancı oyuncu sayısı 15'e yükseldi.

Süper Lig'de 14 yabancı oyuncu sınırlamasının bulunması nedeniyle Galatasaray, bir futbolcusuna lisans çıkaramayacak.

Sarı-lacivertli kulübün ara transfer dönemi raporu ise şöyle:



Gelenler:

Orta saha: Victor Moses (Chelsea-Kiralık), Tolgay Arslan (Beşiktaş), Miha Zajc (Empoli)

Defans: Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Serdar Aziz (Galatasaray).