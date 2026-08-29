Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşaması fikstürü açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle oynayacağı karşılaşmaların tarihleri netleşti.
Galatasaray, Devler Ligi macerasına Sporting deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar lig aşamasındaki son karşılaşmasını ise PSG deplasmanında oynayacak.
Fenerbahçe ise ilk maçında Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasını Atletico Madrid deplasmanında tamamlayacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın lig aşaması programı şöyle: 9 Eylül'de Sporting deplasmanı, 13 Ekim'de Barcelona, 21 Ekim'de Lille deplasmanı, 3 Kasım'da Stuttgart, 24 Kasım'da Aston Villa, 8 Aralık'ta AEK deplasmanı, 19 Ocak'ta Feyenoord ve 27 Ocak'ta PSG deplasmanı.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe'nin programı ise şu şekilde: 10 Eylül'de Roma, 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanı, 20 Ekim'de Slavia Prag, 4 Kasım'da Liverpool, 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk deplasmanı, 9 Aralık'ta LASK deplasmanı, 20 Ocak'ta Villarreal ve 27 Ocak'ta Atletico Madrid deplasmanı.
Galatasaray lig aşamasında Barcelona, Aston Villa, Stuttgart ve Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip Sporting, Lille, AEK ve PSG deplasmanlarına çıkacak.
Fenerbahçe ise Roma, Slavia Prag, Liverpool ve Villarreal'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.