Galatasaray - Venezia hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray - Venezia hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Avusturya ve Avrupa kampındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-kırmızılı ekip, yurt dışı hazırlık sürecindeki dördüncü ciddi sınavına çıkıyor.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Venezia ile oynanacak bu kritik karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de çalacak.

OKAN BURUK YENİ TRANSFERLERİ TEST EDECEK

Deneyimli çalıştırıcı, bu karşılaşmada takımın kadro derinliğini ölçecek ve yeni transferlerin son durumunu bizzat sahada test etme imkanı bulacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından heyecanla beklenen bu hamleler, maçın önemini hazırlık müsabakasının ötesine taşıyor.

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