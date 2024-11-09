Galatasaray yeni forvetini kadrosuna kattı! Transferle ilgili resmi açıklama geldi

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, kadrosunu güçlendirme kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvet Marie Gisele Divine Ngah Manga ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray yeni forvetini kadrosuna kattı! Transferle ilgili resmi açıklama geldi
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Transferle ilgili sarı-kırmızılılardan açıklama geldi.

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu forvet Marie Gisele Divine Ngah Manga ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü forması giyen Manga, 22 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.

Ülkesi Kamerun'da 2023'ün en değerli kadın futbolcusu seçilen 22 yaşındaki forvet, kariyerini sarı-kırmızılı ekipte sürdürecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray transfer
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