Galatasaray yeni transferini açıkladı

Kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tyrone Wallace'ı transfer etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Galatasaray yeni transferini açıkladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak kadrosunu önemli bir isimle takviye etti. Transferle ilgili Galatasaray'dan açıklama da geldi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tyrone Wallace'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Türk Telekom forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Litvanya ekibi Zalgiris'te görev yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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