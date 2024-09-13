Galatasaray yeni transferini açıkladı! Roland Sallai sarı-kırmızı formayı giyecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferin son gününde kadrosunu Macar futbolcu Roland Sallai ile güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Sallai ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, transfer için Freiburg'a 6 milyon euro bonservis bedeli, oyuncunun kendisine de 2,5 milyon euro'luk sezonluk ücret ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan… pic.twitter.com/1qJB8PcUk8 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2024

ROLAND SALLAI KİMDİR?

Macar futbolcu Roland Sallai, profesyonel kariyerine ülkesinin takımlarından Puscas'ta başladı.

2016 yılında İtalya'ya giderek Palermo forması giyen Sallai, daha sonrasında APOEL'e transfer oldu.

Roland Sallai, 2018/19 sezonunda Freiburg'a transfer oldu. Alman ekibinde 163 maçta forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 27 gol ve 14 asiste imza attı.

27 yaşındaki Sallai, Macaristan ile EURO 2024'te de mücadele etti.