Galatasaray yeni transferini açıkladı! Sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet Michael Young'ı kadrosuna kattı. Young ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Türkiye'de Bursaspor forması giyen 30 yaşındaki ABD'li uzun forvet Michael Young'ı transfer etti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ABD'li oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Tecrübeli oyuncu Michael Young'a 'Sar-kırmızılı renklerimize hoş geldin' diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.
Michael Young, geçen sezon Bursaspor formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29 maçta 13,1 sayı, 5,9 ribaunt, 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyen Young, 9,8 sayı, 5,8 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla performans sergiledi.
🛬 Galatasaray’a hoş geldin Michael Young! 💛❤️🦁— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) December 18, 2024
🔗 https://t.co/dAwINrpwb0 pic.twitter.com/o6bkE1YitU
Kaynak: Anadolu Ajansı