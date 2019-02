Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz, "Bizden aslında bir forvet istenmişti. Fakat 2 forvet 2 de defans oyuncusu aldık" dedi.

Galatasaray Kulübü, devre arasında transfer ettiği futbolcuları tanıttı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen tanıtım törenine, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ile transferler Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Marcao, Christian Luyindama, Semih Kaya ve Emre Taşdemir katıldı.



Mustafa Cengiz, zorlu bir transfer süreci geçirdiklerini dile getirerek, "Bizden aslında bir forvet istenmişti. Fakat 2 forvet 2 de defans oyuncusu aldık. Çok hızlı bir süreç içerisinde oldu. Bu süreçte insanüstü bir gayret sarfeden yönetim kurulu üyelerine, teknik ve sportif kadro ile çalışanlara teşekkür ederim. Bazı çalışmalar kesinlikle maddiyatla açıklanamaz ancak bir armanın peşindeki ruh bu transferleri yapabilirdi. Elimizden geleni yaptık, inşallah devamı da gelir. Bir yanlış ve hata varsa tamamen yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir. Eğer bir başarı ve güzellik varsa bu hep birliktedir." diye konuştu.



Finansal Fair Play çerçevesinde UEFA ile bir anlaşma yaptıklarını hatırlatan Cengiz, "Biz ilk defa kara geçtik. En yakın rakiplerimize baktığımızda ciddi bir kara geçtik. İnşallah Türk futbolundaki bütün takımlar da artı bütçeye geçer. İnşallah İspanya ve İngiltere takımları gibi bütün takımlarımız dünyanın tepesinde olur ve Galatasaray da en tepede olur. Şu anda biz istenilen noktaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın taraftarlarıyla var olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Taraftarlarımız 14 Şubat'ı hedeflediler biliyorum. Taraftarlarımızın GS Store'lara hücum etmelerini istiyoruz. Ne var ne yok alsınlar. Kendilerine uymayan bedeni bir taraftara hediye etsinler. Böyle bir kampanyayı kendilerinden bekliyoruz. 14 Şubat'ta Benfica ile maçımız var. O gün GS Stroe'lara hücum etmelerini bekliyoruz. Yönetim olarak biz elimizden geleni yaptık, görevimizi yerine getirdik. Taraftarımızın maddi ve manevi olarak bunu desteklemerini istiyoruz."



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'ndaki 197 locadan 43 tanesinin boş olduğunu anlatarak, "Bunların hızla alınmasını ve var olan locaların yenilenmesini istiyoruz. Galatasaray, Trabzonspor maçında müthiş bir futbol oynaya koydu. Bu takım izlenmeyi hak ediyor. Siz de bu takımı hak ediyorsunuz. Taraftarlara sesleniyorum, mümkünse desteğimizi esirgemeyelim." değerlendirmesinde bulundu.



FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ

Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu büyük kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.



Demokratik Kongolu oyuncu Christian Luyindama da Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu dile getirerek, "Burada bulunmaktan dolayı çok sevinçliyim. Galatasaray çok büyük bir takım. Bu beni daha çok motive ediyor. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbolcu Marcao ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Galatasaray gibi büyük camiada oynayacağım için çok mutlu ve gururluyum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amacım Galatasaray formasına layık olmak ve burada büyük başarılara imza atmak." açıklamasını yaptı.



Yunan oyuncu Kostas Mitroglou, Galatasaray'a katkıda bulunmak için geldiğini anlatarak, "Fatih hocayla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımızla çok çalışıp, bu camia için güzel işler yapacağımızı söyleyebilirim." şeklinde görüş belirtti.



Semih Kaya ise sarı-kırmızılı takım için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Tekrar burada olmak çok güzel. Yine güzel başarılar yakalamak istiyorum burada. Galatasaray armasının olduğu yerde her zaman şampiyonluklar ve kupalar vardır. Biz de bunun için buradayız. Umarım her şey istediğimiz gibi gider, üç kulvarda da galibiyetler ve kupalarla sezonunu tamamlarız."



Emre Taşdemir de Galatasaray'ın üç kulvarda mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Öncellikle burada olduğum için çok mutluyum. Başta Fatih hoca olmak üzere Galatasaray Kulübüne teşekkür ediyorum. Üç kulvarda devam ediyoruz. Umarım sezon sonunda hedeflerimizi gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.